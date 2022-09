Missbrauch in der Schule: Brief an 1000 Familien

Kinderpornografisches Material am PC gehortet

2020 lieferte die Kinder- und Jugendstaatsanwaltschaft einen Bericht ab. Die zentrale Frage: Wie konnte ein Pädagoge über einen so langen Zeitraum Schüler in diesem Ausmaß unentdeckt sexuell missbrauchen und kinderpornografisches Material auf seinem PC horten? In Dienstrechtsverfahren wurde geprüft, ob Direktor und Schulaufsicht Dienstpflichten verletzten: „Uns geht es darum, Schlüsse zu ziehen, wie solche Taten in Zukunft verhindert oder zumindest rascher unterbunden werden können?“, erklärt Bildungsdirektor Heinrich Himmer.