„Erwartungen noch nie so schlecht wie heuer“

„Einzelhandel gilt als Seismograf der Gesamtwirtschaft“

„Die Erwartungen im Einzelhandel zur Geschäftslage in den kommenden Monaten waren um diese Jahreszeit noch nie so schlecht wie heuer - auch nicht in den Covid-19-Pandemiejahren 2020 und 2021“, führen die Studienautoren aus. Die trüben Aussichten auf die kommenden Monate (inklusive Weihnachtsgeschäft) würden sich nicht nur im heimischen Einzelhandel, sondern in nahezu allen 27 EU-Ländern zeigen. „Besorgniserregend ist, dass der Einzelhandel als Seismograf der Gesamtwirtschaft gilt, und das lässt nichts Gutes für die nächsten Monate vermuten“, so Handelsexperte Ernst Gittenberger von der JKU.