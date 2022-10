Dritte Vergewaltigung in Wien binnen weniger Tage

Dritte Vergewaltigung in einer Woche

Es ist die bereits dritte mutmaßliche Vergewaltigung einer jungen Frau binnen weniger Tage in Wien. In der Nacht auf Donnerstag war eine 18-Jährige von einem Unbekannten in einem Liesinger Park bedroht und vergewaltigt worden. Am Dienstag war die WC-Anlage am Wiener Praterstern Ort einer mutmaßlichen Vergewaltigung. Ein Mann missbrauchte dort eine ebenfalls 18-Jährige. Die Polizei konnte mittlerweile zwei Verdächtige (beide sind erst zwölf Jahre alt) identifizieren. Die beiden Burschen sollen während der Tat „Wache gestanden“ sein.