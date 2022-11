Herzog und Ailton: Die verrückte Nutella-Story

Moderator Michael Fally kündigt seine beiden Gesprächspartner in diesem Video als „verbalen Traumsturm“. Und tatsächlich erfüllen die Herren Andi Herzog und Ailton die Erwartungen locker. Im Gespräch am Rande des Star Revivals in Nauders in Tirol sinnieren die beiden höchst unterhaltsam über ihre gemeinsame Zeit bei Werder Bremen, Felix Magath eine geradezu kultige Nutella- und Coca-Cola-Story, ihre Fitness, das Legendenturnier am Mittwoch und die anstehende WM.