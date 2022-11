Walmart muss drei Milliarden Dollar zahlen

In den vergangenen 20 Jahren sind in den USA mehr als eine halbe Million Menschen an den Folgen einer Opioid-Überdosis gestorben. Darunter fallen etwa verschriebene Schmerzmittel, aber auch illegale Drogen wie Heroin. Laut Expertinnen und Experten werden die Schmerzmittel zu häufig verschrieben. Den Herstellern sowie Großhändlern und Apotheken wird vorgeworfen, die Mittel aggressiv beworben und auf Warnzeichen der Sucht nicht reagiert zu haben.