Wie Opus den Papst trafen

Beim Benefiz-Match „We play for Peace“ zugunsten der päpstlichen Stiftung Scholar Occurrentes, das alljährlich in Rom stattfindet, mischte dieses Mal auch Opus mit. Vor einstigen Star-Kickern wie Ronaldinho, Ciro Immobile, Gigi Buffon, Andrea Pirlo oder Vesselin Stoykov performten die Austro-Pop-Legenden ihren Welthit „Live Is Life“, der sich auch als ihre „Eintrittskarte“ entpuppte, wie uns Ewald Pfleger erzählte.