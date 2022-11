„Vanillekipferl-Drink“ und saftiger Apfelkuchen

Apfelkuchen mit Kokos-Baiser

Zutaten: ca. 900g Äpfel. Teig:130g Butter, 3 Eigelb (Eiweiß aufheben), 2 Eier, 100g Zucker, 2Tl Vanillezucker, 180g Mehl, 2 TL Backpulver, Rum. Baiser: 100g Kokosraspeln, 3 Eiweiß, 150g Zucker.

Zubereitung: Zuerst das Backrohr auf 180 Grad O/U vorheizen. Für den Boden 130 g weiche Butter, 3 Eigelbe, 2 ganze Eier, 100 g Zucker, 2 TL Vanillezucker, 180 g Mehl, 2 TL Backpulver und einen Schuss Rum zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Mit den Händen in eine mit Backpapier ausgelegte Tortenform drücken.

Für die Füllung: Ca. 900g Äpfel schälen, entkernen und in grobe Würfel schneiden. Auf dem Kuchenboden verteilen und mit den Händen leicht andrücken. 2 EL braunen Zucker darüber streuen und für 45 Min im Backofen vorbacken.

Für das Baiser in der Zwischenzeit 3 Eiweiße steifschlagen und 150 g Zucker einrieseln lassen.

Tipp: Einen ganz kleiner Schuss Essig einrühren, dadurch „steht“ das Eiweiß schön. Anschließend 100 g Kokosraspeln unterheben.

Den Kuchen aus dem Ofen holen, Baiser darauf streichen, noch ein paar Kokosraspeln darüber streuen und etwa 15 Min fertig backen.

Viel Genuss!