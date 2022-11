Siebtligist will WM-Verpasser Haaland ausleihen!

Es hilft kein Bitten, Weinen oder Flehen, Manchester-City-Star Erling Haaland wird bei der am kommenden Wochenende startenden Fußball-WM nicht mit dabei sein! Statt in Katar für Tore, Jubel und Spektakel zu sorgen, muss er, dessen Nationalmannschaft von Norwegen die Quali verpasst hatte, nun bis rund um Weihnachten auf sein nächstes Bewerbsspiel warten. Oder doch nicht? Ashton United, ein Siebtligist aus einem Vorort von Manchester, will Haaland für rund einen Monat ausleihen, damit er trotz des Verpassens der WM im Rhythmus bleibt …