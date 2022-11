Russen-Star lässt mit Friedensappell aufhorchen!

Starkes Zeichen von Andrej Rublew: Wenige Momente nach seinem überraschenden Auftaktsieg gegen Landsmann Daniil Medwedew bei den ATP-Finals in Turin hat der Russe mit einem dringlichen Friedensappell aufhorchen lassen! Nach dem Jubel über seinen Triumph schrieb der 25-Jährige kurz vor dem Abgang vom Court in knalligem Gelb „Peace, Peace, Peace All We Need!“ in die TV-Kamera …