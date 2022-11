Vierbeiner suchen nach dem optimalen Zuhause

Genauso unzertrennlich wie die Mädchen in der Kinderkultserie „Hanni & Nanni“ sind die beiden gleichnamigen Hündinnen, die nur im Doppelpack in ein neues Zuhause umziehen wollen. Tigerkater Willy möchte hingegen das Herz seines neuen Besitzers ganz alleine erobern - er bevorzugt ein Leben als Einzelprinz. Und Rüde Milow hat trotz seines jungen Alters schon unzählige Stopps hinter sich. Hundeerfahrung und Geduld sind hier essentiell, um dem stürmischen Mischling nie gelernte Grenzen liebevoll aufzuzeigen. Und es warten noch viele weitere Vierbeiner in den oö. Tierschutzhäusern auf einen Lebensplatz...