Klimakiller Kuh? Sie ist viel besser als ihr Ruf

Rinder haben einen schlechten CO2-Hufabdruck, weil sie das klimaschädliche Methan ausstoßen. Aber eine neue Studie entschärft die Vorwürfe. In Österreich pupsen Wiederkäuer weniger Methan als anderswo. Würde man bei uns die Tierhaltung reduzieren, ist außerdem die Kulturlandschaft in Gefahr, ist Florian Mayr, Milchbauer in Altenberg, überzeugt.