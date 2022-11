Alpine reagiert nach Fahrerstreit auf Hass im Netz

Nachdem Alonso und Ocon bereits in der ersten Runde des Sprintrennens in Brasilien beinahe gecrasht waren, kam es wenig später zur Berührung. „Fernando war außen, ich konnte in dem Moment nicht viel anders machen“, wollte sich der Franzose in Unschuld wissen, sein Teamkollege sah das jedoch anders. „Da gibt es nichts zu diskutieren“, schimpfte er im Interview mit Sky.