Alonso stinksauer auf Alpine-Kollegen Esteban Ocon

„Ich habe gerade meinen Frontflügel verloren. Danke an ... unseren Freund“, funkte Alonso seinem Team, nachdem ihn Ocon aus der Kurve gedrängt hatte. Eigentlich hatte der 41-Jährige von Position sieben aus startend gute Chancen auf Punkte gehabt, am Ende wurde es lediglich Rang 15. Ocon, der sogar auf den 18. Platz zurückgereicht wurde, war sich hingegen keiner Schuld bewusst. „Fernando war außen, ich konnte in dem Moment nicht viel anders machen“, erklärte der 26-Jährige.