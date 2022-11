Schlepper sprang aus Auto und flüchtete über A1

Am Überholstreifen gestoppt

Nachdem sich mehrere Streifen an der Nachfahrt beteiligt hatten, blieb das Fahrzeug des Schleppers dann bei KM 205, Gemeindegebiet Vorchdorf, am Überholstreifen stehen. Der Lenker öffnete die Türe, sprang über die Betonmittelleitschiene und flüchtete anschließend in den angrenzenden Wald. Die Suche nach ihm durch mehrere Streifen und einem Polizeidiensthund verlief negativ.