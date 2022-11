Ein Grüppchen, das unermüdlich weiter demonstriert

Es scheint, als ob in Braunau die Uhren stehen geblieben sind. Denn nicht viel anders als zu der Zeit, als die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung noch in Kraft waren, marschiert dort nach wie vor an jedem Sonntagabend eine Gruppe von Menschen lautstark durch das Zentrum der Bezirksstadt. Allerdings gibt es einen ausgenscheinlichen Unterschied: Während am Höhepunkt der Protestwelle teils bis zu 250 „Spaziergänger“ auf diese Weise ihren Unmut auf der Straße artikulierten, sind es inzwischen nur noch etwa 30.