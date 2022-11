Beeindruckender Rekord von Liverpools Ersatzgoalie

In acht Ligacup-Spielen hat er nun sechs Strafstöße pariert. In der vergangenen Saison hatte er zudem den Siegtreffer beim Elfer-Krimi im Finale gegen Chelsea in Wembley erzielt. „Er ist absolut außergewöhnlich. Er ist ein moderner Torwart. So ruhig, wie man es sich wünscht. Er kann Fußball spielen und obendrein den Ball vom Netz fernhalten“, schwärmt Trainer Jürgen Klopp.