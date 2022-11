„Wettbewerbsvorteil“ für Österreichs Kombinierer

Er sei „sehr zufrieden mit den Vorbereitungen“, fügte Lamparter am Donnerstag bei einem Pressetermin in Innsbruck hinzu. An die letztjährige Form taste sich der Weltcup-Zweite der abgelaufenen Saison „Schritt für Schritt“ heran. „Ich sehe mich im Laufe der Saison jedenfalls ganz sicher in der Nähe von den Podestplätzen“, sagte Lamparter. Auf dem Podest zu stehen sei hingegen „eher nur ein Wunsch“.