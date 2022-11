Ölpreise bewegen sich wenig

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 92,53 US-Dollar (92,17 Euro). Das waren zwölf Cent weniger als am Vortag. Aktuell wirken unter anderem die Corona-Lage in China und neue Lagerdaten aus den USA auf den Preis ein.