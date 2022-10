Milliardengewinn für OMV dank hoher Energiepreise

Die OMV machte heuer von Jänner bis September einen Umsatz von 48,8 Milliarden Euro, ein Plus von 115 Prozent gegenüber den ersten drei Quartal 2021, als der Umsatz 22,2 Milliarden Euro betrug. Das (um Lagerhaltungseffekte bereinigte) operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg in diesem Zeitraum auf 9,1 Milliarden Euro, ein Plus von 129 Prozent.