Microsoft-Kauf: EU befürchtet Nachteile für Gamer

Microsoft hatte eigentlich bereits im Februar versichert, dass Spiele wie „Call of Duty“ nicht nur auf der hauseigenen Xbox verfügbar sein werden. Dies reichte aber offensichtlich nicht, um die Bedenken der europäischen Wettbewerbshüter auszuräumen. Die Redmonder wollen den Spielekonzern Blizzard für 68,7 Milliarden Dollar (aktuell rund 68,2 Milliarden Euro) kaufen. Neben „Call of Duty“ gehören zu Blizzard auch Titel wie „Overwatch“, „World of Warcraft“, „Starcraft“ und „Diablo“.