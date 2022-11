Ostapenko rast „last-minute“ zu Duell mit ÖTV-Team

Österreichs Frauen-Tennis-Team hat am Dienstag in Schwechat seinen dritten Trainingstag für das Playoff-Duell im Billie Jean King Cup am Freitag (12.45 Uhr) und Samstag (13 Uhr) ebendort mit Lettland absolviert. Auch ÖTV-Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer stand wie Sinja Kraus, Tamira Paszek und Melanie Klaffner auf dem Sand-Court. Barbara Haas komplettierte am Montag die Truppe von Kapitänin und ÖTV-Sportkoordinatorin Marion Maruska.