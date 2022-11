Illwerke vkw sind auf einen Blackout vorbereitet

„Kein Grund zur Sorge“

„Wichtig ist dabei die optimale Zusammenarbeit zwischen dem Kraftwerksbetrieb und der Netzüberwachung“, so Germann. Die Mitarbeiter von Netz und Wasserkraft trainieren die notwendigen Abläufe deshalb regelmäßig. Bei der Übung am 9. November wolle man das Szenario erweitern und auch die Kommunikation zum Land und zu den Einsatzkräften einbeziehen. Germann: „Wenn morgen Polizeiautos vor Anlagen der illwerke vkw vorfahren, besteht also kein Grund zur Sorge.“