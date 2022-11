Auch der letzte dicke Fisch ging Salzburg ins Netz

„Wir freuen uns immer, wenn wir Gegner aus den Topligen in Europa bekommen“, blickt Salzburgs Kapitän Andreas Ulmer bereits auf die beiden Duelle im Februar. Und wirft zugleich einen Blick zurück. Denn auch wenn Salzburg noch nie auf Roma traf, „haben wir gute Erinnerungen an Rom“, wie der 37-Jährige schmunzelnd betonte. „Und zwar an Lazio!“