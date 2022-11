Schwierige Ermittlungen nach Großbrand in Koblach

Die „gute Nachricht“ sei, dass sich wie jeden Sonntag relativ wenig Post in der Halle befunden habe. Dass Einschreiben, RSa- und RSb-Briefe sowie Pakete zerstört worden seien, könne man nach derzeitigem Stand so gut wie ausschließen, serklärte eib Post-Sprecher. Betroffen sei aber etwa Werbematerial. Personell besetzt war das Zentrum am Sonntag nicht. Die Post betreibe in Österreich 270 Verteilzentren, 13 davon in Vorarlberg. In diesem Netz komme es immer wieder zu Veränderungen. „Dafür haben wir unsere Notfallpläne, wir können also damit umgehen“, versicherte der Sprecher.