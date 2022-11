Hohe Energiekosten: „Noch zwei Jahre durchtauchen“

Marcell Göttler ist Ökonom beim wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria. Er ist Experte für Energiekosten. Er sagt: „Was ab Dezember die nächsten Monate wirken wird, ist die Strompreisbremse. Die Preise an der Börse sind jedoch nicht abzusehen. Die besser laufenden Atomkraftwerke etwa in Frankreich und deren Weiterverwendung in Deutschland wirkten senkend auf den Strompreis.“ Doch die Entlastungen würden nicht weitergegeben.