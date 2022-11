Kritik an Lichtfest in Zeiten hoher Stromkosten

„Energie ist in aller Munde - wir müssen sparen! Die Natur und Umwelt soll geschont werden, das Licht optimiert, Energie gespart - und nicht nur für eine Nacht“, betonte Bürgermeister Reinhard Resch im September. Wie auch in anderen Städten des Landes ist Energiesparen angesagt. So werden auch in Krems alle öffentlichen markanten Gebäude um 22 Uhr „lichtbefreit“. Ganz und gar nicht „lichtbefreit“ ist die Kremser Innenstadt jedoch beim elftägigen Lichtfest - das sorgte bei den Kremsern für Verwirrung und stößt auf Kritik.