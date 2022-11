DTM-Zweiter Lucas Auer verlängert mit Mercedes

Er hatte es nach dem Saisonfinish, bei dem er den Titel im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) nur knapp verpasst hatte, schon signalisiert: Lucas Auer hat seinen Vertrag mit Mercedes-AMG verlängert, wie bei der „Night of the Stars“ in Barcelona verkündet wurde. Der 28-jährige Tiroler plant auch Engagements abseits der DTM.