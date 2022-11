Der „Kuhfessel“ geht’s nun früher an Kragen

Zur Ausgangssituation: Seit vielen Jahren ist die dauernde Anbindehaltung von Rindern gesetzlich verboten. Doch in früher errichteten Ställen ist die „Kuhfessel“ um den Hals in Ausnahmefällen noch bis 2030 erlaubt. Genau hier setzen Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP), Handel und vor allem die AMA an.