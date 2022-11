Italiener bekam wegen Handy Tumor am Ohr

Die Versicherungsanstalt wurde von einem Berufungsgericht in Turin dazu verurteilt, dem Techniker aus der norditalienischen Stadt Aosta die Pension zu gewähren, weil er an einem Akustikusneurinom erkrankt ist, einem gutartigen Tumor, der einen Nerv im Ohr befällt. Die Anstalt hatte den Antrag auf Entschädigung abgelehnt. Die Anwälte des Mannes konnten vor Gericht jedoch den Kausalzusammenhang zwischen der längeren Nutzung von Mobiltelefonen aus beruflichen Gründen und dem Tumor beweisen und erhielten ein positives Urteil zunächst vom Gericht in Aosta und nun vom Berufungsgericht in Turin.