Ein Skiurlaub in Oberösterreich spart Sprit

Bauarbeiten bei Hotels und Bergbahnen

Die Investitionsfreude in den letzten Monaten war jedenfalls groß: So wird das Hotel Dilly in Windischgarsten zum „Nationalpark-Resort“, erhält 32 Gartensuiten. Die neue 10er-Kabinenbahn auf die Höss in Hinterstoder soll ab Weihnachten in Betrieb gehen.