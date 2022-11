1:4, 0:5, 0:4: Austrias schlimme Auswärts-Bilanz

Schmid gab die Partie mit Blick in der Halbzeit auf. Dauerläufer wie Dominik Fitz, Reinhold Ranftl und Manfred Fischer blieben angesichts der wichtigen Liga-Aufgabe am Sonntag bei WSG Tirol zur Pause in der Kabine. Ohne die Konstanten half den Ersatzleuten auch eine defensivere Grundausrichtung nichts, um die spielfreudigen, am Ende drittplatzierten Israelis, in Schach zu halten.