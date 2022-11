Linz mit Blackout-Konzept für Fall des Ausfalls

Basen nicht zur Ausgabe von Lebensmitteln gedacht

Zentrales Element darin sind 17 so genannte Selbsthilfebasen – siehe Grafik links. Bei Eintreten eines Blackouts werden diese Service- und Informationspunkte von 400 Schlüsselkräften aktiviert, um die Linzer bei Notfällen zu unterstützen. „Die Basen werden ausdrücklich für Notfälle, etwa für Notrufe bei Verletzungen, eingerichtet. Was diese definitiv nicht leisten können, ist eine Vollversorgung der Bevölkerung, etwa durch Ausgabe von Lebensmitteln“, betont Magistratsdirektorin Ulrike Huemer. Ein wesentlicher Teil des Konzepts ist auch ein umfassendes Info-Angebot. So gibt es seit gestern auf linz.at/blackout nützliche Infos und weiterführende Links. „Damit möchten wir die Menschen sensibilisieren und zur eigenverantwortlichen Vorsorge animieren“, so FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml.