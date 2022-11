Historische Niederlage für Pöltl und seine Spurs

Nach fünf Siegen in den ersten sieben Saisonspielen sind die San Antonio Spurs am Mittwoch (Ortszeit) in die höchste Heimniederlage ihrer Geschichte in der National Basketball Association (NBA) geschlittert. Die nach wie vor ersatzgeschwächten Texaner unterlagen den Toronton Raptors 100:143. Jakob Pöltl bilanzierte gegen seinen Ex-Klub mit je sechs Punkten und Rebounds, zwei Assists und einem Block in 20:40 Minuten Einsatzzeit.