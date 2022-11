Österreich ist dank Platz elf auf der Überholspur

Platz 11 bei der letzten Eishockey-A-WM in Finnland macht Österreich international immer interessanter: Das Team von Roger Bader nimmt ab 10. November erstmals am Deutschland-Cup teil, misst sich in Krefeld als aktuelle Nummer 15 der Welt mit den Top-10-Nationen Slowakei, Deutschland und Dänemark. „Spiele gegen solche Gegner bleiben extrem wichtig, da sind wir gezwungen, Tempo und Intensität mitzugehen, können uns stetig weiterentwickeln“, freut sich Bader auf die Duelle.