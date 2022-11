Schiedsrichter kassiert Watsche von 14-Jährigem!

Was war passiert? Beim Stand von 6:1 aus Sicht der Hausherren, hatte ein Spieler von Vorwärts Steyr ein Foul begangen und wurde ermahnt. Wenige Sekunden später ein erneutes Foul, das mit Blau geahndet wurde und hämischen Applaus zur Folge hatte. Das wiederum hatte eine zweite Blaue - somit Blau-Rot zur Folge. Was die Sicherungen beim 14-Jährigen endgültig durchbrennen ließ: Er beschimpfte den Referee, der vor zwei Monaten die Ausbildung beendete, aufs Tiefste. „Ein Wahnsinn, da lukrierst du neue Schiedsrichter und dann passiert wieder sowas “, so Barucic.