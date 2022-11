„Unglaublich!“ Glasner-Team schreibt Geschichte

Premierensaison in der Champions League - und dann gleich der Sprung ins Achtelfinale! Oliver Glasner sorgt mit Eintracht Frankfurt in Europa für Furore. „Unglaublich, welche Mentalität die Jungs haben, nicht aufzustecken, sich in alles reinzuwerfen“, schwärmt Glasner nach dem 2:1-Erfolg gegen Sporting Lissabon und spricht von einem „unglaublich schönen Abend“.