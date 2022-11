Frankfurt kämpft ums Achtelfinale - LIVE ab 21 Uhr

Sechseinhalb Monate nach dem Titelgewinn in der Europa League steht für Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt das nächste internationale Endspiel an! Gleich bei der ersten Teilnahme an der Champions League können die Frankfurter in der ausgeglichenen Gruppe D mit einem Sieg in Lissabon gegen Sporting ins Achtelfinale einziehen. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel und den anderen gleichzeitig stattfindenden Partien!