Schuldenfalle droht, zum zweiten Mal zuzuschnappen

Diese „gar nicht so kleine Gruppe“ sind Oberösterreicher, die vor zwei, drei Jahren in eine Privatinsolvenz geschlittert waren, und einen Zahlungsplan vereinbarten. „In dem verspricht man seinen Gläubigern drei bis sieben Jahre lang eine fixe Monatsrate“, so Berghuber. Das Problem: Mit steigenden Lebenshaltungskosten wird’s jetzt für diese Menschen schwer, sich die Monatsrate überhaupt noch leisten zu können.