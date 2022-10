Skorpion kam bereits im August aus Urlaub mit

Die Mühlviertlerin Sarah Seidel (41) wurde nachts in ihrem Schlafzimmer von einem exotischen Gifttier besucht. Der zweifachen Mutter aus Zwettl an der Rodl (Oberösterreich) gelang es, mit einem Glas, den ungebetenen Gast einzufangen. Der Skorpion dürfte ein Urlaubsmitbringsel sein und es sich bereits seit August in ihrem Haus gemütlich gemacht haben.