Schülerbus fährt an der Haltestelle vorbei

„Der Schülerbus der Linie 203, der jeweils fünf oder zehn Minuten nach Unterrichtsende in Feldkirchen abfährt, bleibt nicht mehr bei der Haltestelle Pösting Abzweigung Goldwörth stehen. Die Kinder müssen entweder in Goldwörth oder in Vogging aussteigen, was in beiden Fällen bedeutet, dass sie eine Strecke zu Fuß auf der Bundesstraße ohne Gehweg zurücklegen müssen“, beschreibt der Direktor der MS Feldkirchen, Günter Frost, die Situation.