Napoli bricht Siegrekord: Maradona wäre stolz

In der letzten Runde der Gruppenphase der Königsklasse kommt es nächste Woche zum Rückspiel in England. Dann könnten sich die Italiener sogar eine Niederlage mit 0:3 leisten, um dennoch den Sieg in der Gruppe A zu sichern. „Das wird ein Spektakel an der Anfield Road“, prognostizierte Spalletti. „Wir haben es uns verdient, dort um den Gruppensieg zu spielen.“