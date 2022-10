China lässt erstes Corona-Vakzin zum Inhalieren zu

In mehreren Ländern, unter anderem in den USA, in Kanada und Kuba, arbeiten Wissenschaftler an Impfstoffen, die durch die Nase verabreicht werden können. Laut Angaben der Forscher könnte mit diesen eine zusätzliche Immunität in der Nasenschleimhaut gegen der Erreger SARS-CoV-2 bewirkt werden.