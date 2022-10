Bereits mehr als 200.000 Klimatickets verkauft

VCÖ fordert Erweiterung

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) forderte, dass das Klimaticket in einem nächsten Schritt zu einer umfassenden Mobilitätskarte weiterentwickelt werden. „Wer will, soll die Jahresnetzkarte für den Öffentlichen Verkehr, auch um Carsharing und andere Sharingangebote, wie Leih-Fahrräder, Transporträder oder E-Scooter ergänzen können“, hieß es in einer Aussendung.