Vier Monate Haft für Ex-Trump-Stratege Bannon

Bannon Schlüsselzeuge bei Kapitol-Erstürmung

Der frühere Chef der ultrarechten Website „Breitbart“ war im vergangenen Juli von einer Jury in zwei Fällen der Missachtung des Kongresses schuldig gesprochen worden, weil er die Zusammenarbeit mit dem Untersuchungsausschuss verweigert hatte. Das Gremium hält Bannon für einen Schlüsselzeugen bei der Aufarbeitung der Kapitol-Erstürmung. Der Rechtspopulist hatte nach Angaben des Gremiums noch am Tag vor der Erstürmung mit Trump gesprochen. In seinem eigenen Podcast sagte Bannon damals zudem voraus, dass am nächsten Tag die „Hölle ausbrechen wird“.