Trump bewahrte auch geheime Dokumente zum Iran auf

In seinem Privatanwesen hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump auch äußerst vertrauliche Geheimdokumente über China und den Iran aufbewahrt. In mindestens einem der im August von der US-Bundespolizei FBI im Luxusanwesen Mar-a-Lago in Florida beschlagnahmten Dokumente gehe es um das iranische Raketenprogramm, berichtete die „Washington Post“ am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise.