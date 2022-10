Saalfelden zwingt Austria Salzburg in die Knie

Seit über einem Monat hatte Tabellenführer Austria Salzburg keine Niederlage mehr einstecken müssen. Am Samstagnachmittag war es in der Regionalliga wieder so weit. Der FC Pinzgau Saalfelden zwang den Liga-Krösus in die Knie und gewann mit 1:0. Das Goldtor erzielte Semir Gvozdjar in der 65. Minute. Christian Schaider, der Coach der Violetten, sah wegen Kritik in der Nachspielzeit die rote Karte. Mit dem Sieg, dem dritten Erfolg in Serie unter Interimstrainer Markus Fürstaller, machten die Saalfeldener dafür einen Sprung nach vorne, sind neuer Tabellenvierter.