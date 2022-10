GTI-Treffen: 2023 kommt eine Einbahn um Faaker See

Nervtötende Lärmbelästigung

Und die Beamten haben das auch gemacht. Trotz dieser seit Mai gültigen Gesetzesanpassung klagen Anrainer bei den mittlerweile mehrmals stattfindenden Tuning-Events weiterhin über nervtötende Lärmbelästigung. Bei einem Info-Abend in Drobollach, zu dem Landesrat Sebastian Schuschnig und der Villacher Stadtrat Gerald Dobernig geladen hatten, wurde deutlich gemacht, dass vor allem stundenlange Staus die Bewohner am Faaker See nerven.