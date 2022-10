Verspätungen mittlerweile an der Tagesordnung

Dass der leidgeplagte Wiener Öffi-Fahrer Nerven aus Stahl braucht, ist gemeinhin bekannt. Donnerstagfrüh war es dann wieder einmal so weit. Massive Verspätungen auf den Linien U4 und U6. Ewig lange Wartezeiten bei Bus und Bim. Dazu kommen die überfüllten U-Bahn-Züge. Wer nämlich etwa in der Morgenspitze oder in der Rushhour am Abend damit unterwegs ist, könnte sich derzeit in New York oder Tokio wähnen.