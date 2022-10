Feuer in deutschem Heim für Ukraine-Flüchtlinge

Nach Angaben der Polizei in Rostock begann das Feuer an einer Außenwand eines Hotels in Groß Strömkendorf nordöstlich von Wismar, in der Nähe der Ostseeinsel Poel. Die Löscharbeiten an dem reetgedeckten Haus, das derzeit als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, gestalteten sich schwierig. Die Feuerwehr versuchte zu verhindern, dass das Feuer auf das gesamte Gebäude übergreift. Dem Vernehmen nach haben alle Bewohner und Mitarbeiter des Roten Kreuzes das Haus unverletzt verlassen können.