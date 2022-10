ÖSV-Girl feiert in Sölden seine Weltcup-Premiere

Vor der Saison 2021/22 fand Kappaurer dann wieder Aufnahme in den ÖSV-B-Kader, verpasste allerdings im Oktober 2021 in der internen Ausscheidung einen Startplatz für das Weltcup-Opening in Sölden. Am Start war sie dennoch – als Vorläuferin. Und nun also die Rennpremiere am Rettenbachferner. „Da mein Fokus in der Vorbereitung auf dem Europacup liegt, hatte ich Sölden heuer gar nicht so im Visier“, gesteht Leni, deren ältere Schwester Lisi schon dreimal beim Weltcup-Opening am Start stand. „Die Freude darüber, dass ich jetzt diese Chance bekomme, ist aber unglaublich groß!“